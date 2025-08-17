Marmara Depremi'nin 26. Yıl Dönümünde Yalova'da Anma Töreni Düzenlendi

Yalova'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde düzenlenen anma programında, depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi ve anıta karanfil bırakıldı.

YALOVA'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Programda katılımcılar, depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokların bulunduğu anıta karanfil bırakıp, dualar etti.

17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen ve 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nde 17 bin 480 kişi öldü, 43 bin 953 kişi yaralandı. Hasarın izleri yıllar içinde silinse de acısı yüreklerde hep taze kaldı. Bu çerçevede, depremin 26'ıncı yıl dönümünde, Yalova'da hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, sahildeki Deprem Anıtı'na kadar sessiz yürüyüş düzenledi. Felakette ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokların bulunduğu anıta karanfil bırakan vatandaşlar, deprem günü çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi. Sinevizyon gösterisinin sunulduğu program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan Mevlid-i Şerif'in ardından 03.02'de duaların edilmesiyle son buldu. Alanda kurulan stantlarda vatandaşlara çorba ve helva ikramı da yapıldı. Anma törenine, Yalova Valisi Hülya Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

'HEPSİ İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM'

Deprem Anıtı'nda bulunan sergiyi gezen Necla Yiğit, "Yakın zamanda büyük bir deprem yaşadık. Ondan dolayı da çok etkilendik. Şu an burada bu atmosferi yaşamak ayrı bir duygu. Hepsi için çok üzgünüm. Umarım ilerleyen dönemlerde hepimiz için daha sağlam yapılarla ilerler" dedi.

'O GÜNÜ YAŞAMIŞ GİBİ OLDUM'

Anma programına katılan Aysel Taş ise, "Depremi yaşamadım ama çok üzüldüm. Depremde İstanbul'daydım ben. 6'ıncı katta oturuyordum. Onun korkusunu çok yaşadım. Şu anda o günü yaşamış gibi oldum. Ölenlere de Allahtan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
