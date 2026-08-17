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Marmara Depremi'nin 27. Yılında Gölcük'te Anma Töreni

Marmara Depremi'nin 27. Yılında Gölcük'te Anma Töreni
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17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümünde, depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki deprem anıtı önünde anma etkinliği düzenlendi. Törende anıta çelenk konuldu, hayatını kaybedenler için dualar edildi ve saat 03.02'de vatandaşlar denize karanfil bıraktı. Depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetmiş, 43 bin 953 kişi yaralanmıştı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için depremin merkez üssü olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki deprem anıtı önünde anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte anıta çelek konulup, hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Depremin 27'nci yıl dönümünde Gölcük ilçesi Kavaklı Sahili'nde bulunan deprem anıtı önünde anma programı düzenlendi. Programda; Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer tarafından deprem anıtına çelenk bırakıldı. Depremde hayatını kaybedenler için duaların edildiği programda, saat 03.02'yi gösterdiğinde vatandaşlar da ellerindeki karanfilleri denize bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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