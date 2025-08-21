Marmara Denizi'nde Tsunami Riski İçin Coastwave Projesi Başlatıldı

Marmara Denizi'nde meydana gelebilecek olası depremlerden kaynaklanabilecek tsunami riskini azaltmak için UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC) öncülüğünde ve UNESCO-IOC Tsunamiye Hazır Tanıma Programı çerçevesinde Kartal ve Tuzla'da hayata geçirilecek "Coastwave Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İstanbul İl Afet Acil Durum Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, kenti doğal afetlere dirençli hale getirebilmek amacıyla hazırlanan risk azaltma planının bütün yönleriyle şu anda çalıştırıldığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarına tanımladıkları eylemleri yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Hersanlıoğlu, "Nihayetinde hedefimiz bir afet olduğu zaman afetin oluşturduğu manevi ve maddi zararların minimize etmek için bir çabadır. Tsunami bir doğa olayı, doğa olaylarına tedbir almazsak afete dönüşme ihtimali var. Bizler de atanmışlar ve seçilmişler milletimizin, halkımızın refahı için alacağımız tedbirlerle oluşabilecek bir doğa olayının afet olmasını engellemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Projenin detaylarına ilişkin sunum yapan İstanbul AFAD İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ise Coastwave Projesi kapsamındaki üye 39 ülkeden birinin Türkiye olduğunu söyledi.

Proje'nin ilk olarak 2 yıl önce Büyükçekmece'de başladığını belirten Özener, "Büyükçekmece'de bunu yaptık. Bu projeyle de Tuzla ve Kartal ilçelerimizde Anadolu Yakası'nda 2 ilçemizi tsunamiye hazır hale getireceğiz." dedi.

"Risk altındaki kişi sayısının değerlendirmesi yapılıyor"

Tuzla ve Kartal ilçelerinde risk anketleri yapıldığına, tsunami eğitimi ve çalıştayları düzenlendiğine dikkati çeken Özener, şöyle devam etti:

"Tsunami risk algısı değerlendiriliyor. Tsunami bilgi panolarının kurulumu veya revizyonu var, iki ilçemizdeki bütün tabelaların mevcut durumları inceleniyor. Risk altındaki kişi sayısının değerlendirmesi yapılıyor. Farkındalık materyalleri basılmaya devam ediliyor ve bunlar dağıtılıyor. Yerel standart işleyiş prosedürleri belirleniyor. Yani bir tsunami olduğu zaman kim uyarı mesajını veriyor. Kim anons ediyor? Bu da belli ama bu anonsu aldıktan sonra nasıl aksiyon alacağımızla ilgili işleyiş prosedürlerini netleştiriyoruz."

Özener, bu çalışmaların ardından Tsunami Hazır Tanıtım töreni organize edileceğini aktararak, "Acil durumu planı hazırlanacak. Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu kapsamında bir tsunami tatbikatı gerçekleştireceğiz. Her iki ilçemizde de tsunami tatbikatlarını gerçekleştireceğiz. Bunlardan sonra da ilçelerimiz tsunamiye hazır sertifikası almaya hak kazanacak." diye konuştu.

Deprem sonrası ne yapılmalı?

Bir deprem olduktan sonra insanların boş alanlar diye sahillere doğru gidebildiğine vurgu yapan Özener, "Aslında insanlığı ve toplumumuzu eğiterek, öğreterek tsunamiden çok rahatlıkla sakınabiliriz. Nasıl sakınacağız? Marmara Denizi içinde bir deprem olduğu takdirde meraklı bakışlarla depremden sonra kıyılara gidip çekilen su dalgalarını gözlemlemek yerine tam aksine kıyıdan uzaklaşarak güvenli alanlara ve yüksek yerlere çıkarak tsunamiden kaçınabiliriz." uyarısında bulundu.

Özener, bundan sonraki süreçte de aynı özveri ve heyecanla İstanbul'un diğer ilçelerinde de bu çalışmaları tamamlayacakları dile getirerek "Doğa olayların önüne geçmesi mümkün değil ama doğa olaylarının afetlere dönüşmesini engelleyebiliriz. Onun için de risklerimizi azaltacağız. Birlikte çalışacağız." dedi.

Tanıtım programında, Hersanlıoğlu ve Özener'in yanı sıra Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Ergün Cebeci ve AFAD Afet Yönetimi Daire Başkanı Abdullah Özçelik de konuşma gerçekleştirdi.