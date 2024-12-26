Marmara Denizi'nde Müsilaj İhbarları Üzerine Acil Tedbir Toplantısı

(ANKARA) - Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında oluşturulan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında toplandı. Bakan Yardımcısı Varank, Marmara Denizi'nin genelinde müsilaj ihbarı aldıklarını söyledi.

Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında oluşturulan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında toplandı. Toplantının açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Varank, Marmara Denizi'nden aldıkları müsilaj ihbarları olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Müsilaj afetinin tekrar yaşanmaması adına acil alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir aradayız"

"Deniz suyu sıcaklığının artmasına sebep olan iklim değişikliği ile mücadelede, kara kökenli kirleticilerin engellenmesi, gemi kaynaklı kirleticilerin engellenmesi, biyolojik çeşitliliğin izlenmesi ve iyileştirilmesi konuları görülmektedir. Bakanlık olarak yılda 2 kez olmak üzere plan içerisinde yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilme durumlarını izliyoruz. Buna göre 22 maddenin 19'unun tamamlandığını 3 tanesinin ise devam etmekte olduğunu gördük. Son günlerde Marmara Denizi'nin genelinde deniz yüzeyinden 5 ila 25 metre arasında değişen derinliklerde müsilaj oluşmasına dair, bilim insanları ve balıkçılar tarafından Bakanlığa ihbarlar gelmektedir. Hızlı bir şekilde aksiyon almak gerektiğininden siz Bilim Kurulu üyelerimizle konuyu değerlendirmek üzere bir aradayız. Bugüne kadar yapılması gereken ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin yapılmadığı, gelinen süreçte ileri arıtmaya dönüşüm oranı bugüne kadar sınırda kaldığı ve Marmara Denizi'ne deşarj edilen azot-fosfor kirlilik yükünde çok sınırlı azalma sağlandığı görülmektedir. Ayrıca yayılı kaynak kirliliğini önlemeye yönelik olarak yapılması gereken yapay sulak alanlar da fiziki imkansızlıklar nedeniyle yapılamamıştır. 2021 yılında yaşanmış olan müsilaj afetinin tekrar yaşanmaması adına gelinen nokta göz önünde bulundurularak acil alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir aradayız."