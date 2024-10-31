Üye Girişi
Haberler

Marmara Denizi'nde Lodos Etkisiyle Kırmızı Alg Salgını

Marmara Denizi'nde Lodos Etkisiyle Kırmızı Alg Salgını
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda etkili olan lodos nedeniyle kıyı kesimlerine kırmızı algler vurdu. ÇOMÜ öğretim üyesi Prof. Dr. İlknur Ak, bu durumun mevsime bağlı doğal bir olay olduğunu belirtti.

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda etkili olan lodos nedeniyle sahil kesimlerine kırmızı algler vurdu.

Bölgede iki gündür etkili olan fırtına nedeniyle kıyı kesimleri ile sahil bölgesi kırmızı alglerle kaplandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Ak, AA muhabirine, sadece bu bölgede görülen yosunların deniz çayırları üzerinde yaşayan ve gelişen kırmızı yosunlar olduğunu söyledi.

Bu durumun mevsime, akıntıya ve rüzgara bağlı olarak zaman zaman çayırlar üzerinden koparak kıyıya doğru hareket ettiğini belirten Ak, şunları kaydetti:

"Bu durum bölgenin tehlike altında olduğunu gösteren bir durum değil. Aslında deniz çayırlarının olduğu her yer verimli alanlardır. Bakıyoruz burası kumluk ve deniz çayırlarından özellikle zostera ve cymodoceae olarak adlandırılan topluluklarının bol bulunduğu yerler. Bu toplulukların üzerinde çok fazla yeşil alglerden olsun, kahverengi alglerden olsun, kırmızı alglerden olsun çeşitli türlerde algler yaşıyor. Bunlar zaman içerisinde dalga hareketleri olabilir, akıntıları olabilir bir şekilde kopup sahile geliyor. Zaten çok büyük miktarda kıyıda bir birikim de yok. Sonbahar mevsimi süresince bu olayı belli periyotlarla görmemiz doğal."

Ak, vatandaşların gördükleri bu olayla ilgili herhangi bir tedirginlik yaşamamaları, olayın mevsimsel olarak gelişebilecek doğal bir durum olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Enishan Keskin - Güncel
CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting düzenledi

CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yaptı

 CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı

Tüm çağrılara rağmen 3 belediye başkanı Esenyurt'a gitmedi

 Özgür Özel: Polisler, Ahmet Özer'i yatak odasına gidip bizzat uyandırdı

Evine yapılan baskından yeni detay! Polis yatağından bizzat uyandırmış
Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş

Nevzat Bahtiyar'ın jandarmada ifade verdiği anlar! Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KOSKİ Konya su kesintisi! 1 Kasım Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 1 Kasım Zeytinburnu, Başakşehir, Arnavutköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ronaldo Galatsaray'a mı gelecek 2025? Eyvah Eyvah 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eyvah Eyvah 3 filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi! 1 Kasım Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Nizip 1 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 1 Kasım Beypazarı, Etimesgut, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 1 Kasım Menemen, Aliağa, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 1 Kasım Karacabey, Gemlik, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 1 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.