Marmara Denizi'nde 4.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Marmara Denizi'nde saat 23.05'te deprem meydana geldi. AFAD, depremin 4.33 kilometre derinlikte ve 4.1 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.
Marmara Denizi'nde saat 23.05'te deprem meydana geldi. AFAD, depremin 4.33 kilometre derinlikte ve 4.1 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 23.05'te Marmara Denizi'nde 4.33 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Kaynak: ANKA / Güncel