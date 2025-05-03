Marmara Denizi'nde 3.7 Büyüklüğünde Deprem

Marmara Denizi'nde 3.7 Büyüklüğünde Deprem
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AFAD, Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında saat 11.36'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Marmara Denizi Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında saat 11.36'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18 kilometre derinlikteki deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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