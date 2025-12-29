Marmara Denizi için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi için fırtına beklentisi yaptığını açıkladı. Rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güçlü esmesi ve çarşamba gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Marmara Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın, çarşamba gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel