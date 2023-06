'MARMARA Hepimizin' etkinliği kapsamında 8 Haziran Marmara Denizi Günü'nde dalgıçlar tarafından deniz temizliği yapıldı. Etkinliğe katılan öğrenciler de denizden çıkarılan atıkları şaşkınlıkla izledi.

Marmara Denizi Günü'nde, Marmara Belediyeler Birliği üyesi belediyeler tarafından 'Marmara Hepimizin' etkinliği gerçekleştirildi. Marmara Denizi'ndeki biyoçeşitliliğin azaldığına dikkat çekilen etkinlikte, Kartal Belediyesi, Divefan Club ve Pozitif Gelişim Platformu iş birliğiyle Kartal Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde bir araya geldi. Dalgıçlar tarafından denizde temizlik yapıldı ve çeşitli atıklar çıkarıldı. Etkinliğe gelen öğrenciler ise denizden çıkarılan tahtalar, sandalye ve koltuk gibi atıkları şaşkınlıkla izledi.

Etkinliğe katılan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, "Burada biliyorsunuz 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ydü. Bugün ise 8 Haziran. Denizlerimizdeki kirliliğin farkındalığını yaratabilmek için insanlarımızın biraz daha denizimize sahip çıkabilmesi için, Marmara Denizi'ne sahip çıkabilmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Dalgıç arkadaşlarımızla beraber deniz kirliliğini önlemek, denizdeki kirli olan malzemeleri çıkarıp hem öğrenci arkadaşlarımıza farkındalık yaratabilmek için denizlerin kirletilmemesi açısından denizlerin nasıl kirlendiğini görebilmeleri için de böyle bir etkinlik düzenledik. ve bu deniz kirliliği veya hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği tamamen insandan kaynaklanıyor. İnsanın yapmış olduğu kirlilikten kaynaklanıyor. Artık deniz diyor ki ben artık obez oldum. Şu an dalgıç arkadaşlarımızla beraber Çevre Müdürümüz Dilek Kars hanımefendinin böyle bir organizasyonda diğer gruplarla beraber işbirliği yapması sonucunda da şu an denizdeki kirliliği en aza indirebilmek ve farkındalığı yaratabilmek amacıyla da böyle bir proje uyguladık. Gördüğünüz gibi dalgıç arkadaşlarımız şu an sanırım bir tane koltuk çıkardılar. Şu an hala çalışma yapıyorlar. Her şey çıkıyor. Yani sigara jelatininden tutun, plastik atıklara kadar, her türlü şeyleri insanlar atıp çevreyi kirletiyorlar" dedi.

"DENİZ GERÇEKTEN OBEZLEŞİYOR"

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dr. Dilek Kars ise "Her sene yaptığımız bir etkinlik ama bu sene Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çağrısıyla beraber 'Marmara Hepimizin' sloganıyla 'su yoksa hayat yok' bizim zaten mottomuz oldu. Bunu vurgulamak amacıyla bu sene yaptık. Bu sene bize Pozitif Gelişim Platformu ve Divefan Clup eşlik etti. Denizden çıkanları biraz sonra göreceksiniz zaten. Başkanımın da az önce bahsettiği gibi deniz gerçekten obezleşiyor. Bir sürü atıklar çıkacak. Yani içerisinde sürücü belgesinden, ruhsattan, lastiklerden, şişeden, telefonlardan bir sürü şey göreceksiniz biraz sonra. Marmara Belediyeler Birliği'nin bu etkinliğine katıldığımız için biz son derece mutluyuz ama çıkan atıklardan dolayı mutlu değiliz tabii ki" diye konuştu.