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Mgm: Trakya Kesimi ile İstanbul Avrupa Yakasında Yerel Kuvvetli Yağışlar Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğleden sonra Trakya ve İstanbul Avrupa Yakası'nda kuvvetli yağış beklendiğini, Marmara'da sıcaklıkların 4-6 derece azalacağını duyurdu. Ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı uyarı yapıldı.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli yağışların beklendiğini belirterek, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalacağını duyurdu.

MGM'nin hava durumu tahminlerine göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç ve Doğu Akdeniz ile Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

Hava sıcaklıkları, Marmara Bölgesi'nde 4 ila 6 derece azalacak. Rüzagrın ise kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MGM'DEN UYARI

Öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli yağışlar beklendiğini bildiren MGM, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

MGM, Ege Denizi'nin kuzeyinde fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.

Kaynak: ANKA
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