Marmara'da fırtına, Trakya'da şiddetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara Bölgesi'nde fırtına ve Trakya kesiminde şiddetli yağış beklendiğini açıkladı. Vatandaşlar, olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

METEROLOJİ Genel Müdürlüğü, (MGM) yarın Marmara Bölgesi için fırtına, Trakya kesimi için şiddetli yağış uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde rüzgarın, bölge genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

SU BASKINLARINA DİKKAT

Öte yandan yarın Trakya kesiminde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde (Ergene, Malkara, Saray, Kapaklı, Hayrabolu, Muratlı) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği ifade edildi. Vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
