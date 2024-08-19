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Marmara Belediyeler Birliği ve İPA'dan '17 Ağustos'un Çeyrek Asır Ardından' etkinliği

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Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) işbirliğiyle düzenlenen '17 Ağustos'un Çeyrek Asır Ardından' etkinliğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer katılımcılar deprem riskine karşı önlemlerin önemini vurguladı.

Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) işbirliğiyle "17 Ağustos'un Çeyrek Asır Ardından" etkinliği yapıldı.

İPA'nın Florya'daki yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çeyrek asır önce sarsılan bu coğrafyada, sorumluluklarının devam ettiğini söyledi.

Tek ışığın bilim, teknik ve akıl olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Başka bir ışığımız yok. Hiçbir kişilik, kendisini şahsen bir ışık olarak göstermeye kalkmasın. Mevcutta bir ışık var: Bilim. Bilimi önünüze bir ışık ve doğrultu olarak koyduğunuzda, inanın bu toplum en doğruları yapacaktır ve o doğru, can kaybı yaşamaktan bizleri kurtaracaktır." dedi.

Olası Marmara depreminin sadece bölgeyi değil, tüm Türkiye'yi büyük ölçüde etkileyeceğini vurgulayan İmamoğlu, "Biliyoruz ve yaşıyoruz ki İstanbul, Marmara Bölgesi, yani bu coğrafya hala büyük bir tehdit altındadır. Bugün, bu 25 yıllık süreçte, çeyrek asırlık zaman diliminde neler öğrendik, neler biliyoruz, nasıl önümüze bakıyoruz? Bu gözden geçirilecek. Çok değerli oturumlar, sunumlar olduğunu biliyorum. Bu bağlamda sadece İstanbul olarak değil de Marmara Belediyeler Birliği ile birlikte burada bir araya gelmenin öneminin altını çizmek lazım." ifadelerini kullandı.

Bazı alışkanlıkların ve yaklaşımların değiştiği bir dönemin yaşandığını ifade eden İmamoğlu, "Özellikle Marmara ve Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, dirençli kentler inşa etmenin hepimizin boynunun borcu olduğunu, hepimizin büyük bir sorumluluğu olduğunu ifade ediyorum." diye konuştu.

"Dayanıklılık sadece felaketlerin yaralarını sarmak anlamına gelmiyor"

Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ili doğrudan etkilediğini ve 50 binin üzerinde can kaybına yol açtığını hatırlattı.

Deprem riskine karşı daha dirençli şehirler inşa etmenin önemine değinen Bozbey, "Dayanıklılık sadece felaketlerin yaralarını sarmak anlamına gelmiyor, gelecekte karşılaşabileceğimiz şoklara karşı hazırlıklı olmamızı da gerektiriyor. Bu da ancak sistemlerimizi güçlendirerek, altyapımızı sağlamlaştırarak ve toplumumuzda hazırlıklı olma bilincini yaygınlaştırarak mümkün olur." şeklinde konuştu.

Etkinliğe CHP TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Marmara Belediyeler Birliği İstanbul Planlama Ajansı Ekrem İmamoğlu istanbul Marmara Deprem Çevre Politika Güncel Haberler

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