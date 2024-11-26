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Marmara Adası'ndaki Toprak Kaymasında Göçük Altında Kalan İşçilerin Cenazesi Defnedildi

Marmara Adası'ndaki Toprak Kaymasında Göçük Altında Kalan İşçilerin Cenazesi Defnedildi
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Balıkesir'in Marmara Adası'ndaki mermer ocağında toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 işçinin cenazesi, memleketleri Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde dualarla toprağa verildi.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 işçinin cenazesi memleketleri Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde toprağa verildi.

Hastane morgundan alınan Ahmet Özmen (39) ve Mustafa Dak'ın (68) cenazesi, cenaze aracıyla Edeler köyüne getirildi.

Öğle namazının ardından köy meydanında Özmen ve Dak'ın cenaze namazları kılındı. İşçilerin cenazesi daha sonra aile kabristanlığına defnedildi.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında 24 Kasım Pazartesi günü meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan evli ve 3 çocuk babası Özmen ve evli ve 2 çocuk babası Dak'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA / Ünal Kesmen - Güncel
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