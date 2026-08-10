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Marmaris'e 1810 Turist Taşıyan Kruvaziyer Geldi

Marmaris'e 1810 Turist Taşıyan Kruvaziyer Geldi
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Malta bayraklı Marella Discovery kruvaziyeri, Patmos Adası'ndan Marmaris Limanı'na 1810 turist getirdi. Turistler çarşı, Kaleiçi ve Yat Limanı'nı gezdi; bazıları Dalyan turuna katıldı. Gemi, sonraki durağı olan Alanya'ya hareket edecek.

Malta bayraklı "Marella Discovery" kruvaziyeriyle Muğla'nın Marmaris ilçesine 1810 turist geldi.

Patmos Adası'ndan gelen 264 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu İngiliz 1810 yolcu ve 728 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler de Dalyan turuna katıldı.

Kruvaziyerin bir sonraki durağının Antalya'nın Alanya ilçesi olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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