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Alanya'ya Kruvaziyer Turist Akını

Alanya'ya Kruvaziyer Turist Akını
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Malta bayraklı Marella Discovery kruvaziyeri, Marmaris'ten Alanya'ya 1807 turist ve 728 personel taşıdı. Çoğunluğu İngiliz olan turistler, Alanya Kalesi ve turistik yerleri gezdi. Gemi, Limasol'a hareket etti.

Malta bayraklı "Marella Discovery" kruvaziyeriyle Antalya'nın Alanya ilçesine 1807 turist geldi.

Marmaris Limanı'ndan gelen 264 metrelik yolcu gemisi, Alanya Limanı iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu İngiliz 1807 yolcu ve 728 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Alanya Kalesi'ni gezdi, diğer turistik yerleri ziyaret etti.

Kruvaziyerin bir sonraki durağının Limasol olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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