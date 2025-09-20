Mardin Yeşilli'de Asfalt Serim Çalışmaları Başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesince Yeşilli ilçesinde asfalt serim çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığınca kentsel dönüşüm yolu, Gül Mahallesi Başak Caddesi ve İstiklal Caddesi'nde yaklaşık 5 kilometrelik yol çalışması gerçekleştiriliyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilli Belediyesi işbirliğiyle vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir ulaşım hizmeti alabilmesi için de asfalt serim çalışması devam ediyor.

Çalışmalar tamamlandığında ilçenin ulaşım altyapısı önemli ölçüde güçlenecek.