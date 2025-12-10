Haberler

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua Mardin'deki tarihi yerleri görüntüledi

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua Mardin'deki tarihi yerleri görüntüledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı Xinhua, Mardin'deki tarihi ve turistik yerleri görüntüleyerek kentin Uzak Doğu'daki tanıtımına katkı sağlıyor. Vali Tuncay Akkoyun'un girişimleriyle gerçekleştirilen projede, Mardin'in kültürel mirası ve turizm potansiyeli ön plana çıkarılıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı Xinhua, Mardin'deki tarihi ve turistik yerleri görüntüledi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un girişimiyle Mardin'in Uzak Doğu'da tanıtılması içini önemli bir adım atıldığı belirtildi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'in Vali Akkoyun tarafından kentte ağırlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ziyaretin ardından Vali Akkoyun, Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı 'China Xinhua News' ekibini de kentte misafir etti. Mardin'in turizm potansiyelinin Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerine tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen program kapsamında Xinhua News ekibi Artuklu, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde çekimler yaparak kapsamlı bilgiler topladı. Tarihi sokaklar, kültürel miras alanları ve turistik merkezlerde görüntüler çeken ekip, Mardin'in eşsiz dokusunu uluslararası kamuoyuna aktarmak üzere hazırlıklarını sürdürdü."

Açıklamada, Akkoyun'un Xinhua'ya özel bir röportaj da verdiği kaydedilerek, Akkoyun'un röportajda, kentin kültürel zenginliğini, turizm potansiyelini ve Çinli turistlerin bölgeye olan ilgisini artırmaya yönelik hedeflerini paylaştığı belirtildi.

Çin haber ajansının üç gündür kentte çekim ve tanıtım programları yaptığı dile getirilen açıklamada, hazırlanan içeriklerle şehrin Uzak Doğu kamuoyunda tanınırlığının arttırılmasının ve turizm hareketliliğine katkı sağlanmasının beklendiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Fed'in faiz kararıyla birlikte altın ve euro rekor kırdı

ABD'den gelen kararla piyasalar rekor kırdı
Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmalar şiddetlendi

Komşu ülkelerin çatışması şiddetlendi! Hava harekatı an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
title