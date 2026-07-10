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Mardin ve Siirt'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

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Mardin ve Siirt'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Mardin ve Siirt'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğü koordinesinde merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen programda şehitler için Mevlid-i Şerif okundu ve dua edildi.

Programın ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Vatandaşlarla bir araya gelen Vali Tuncay Akkoyun, 15 Temmuz şehitlerini rahmet, minnet ve şükranla andı.

Milli birlik ve beraberlik ruhunun önemine dikkati çeken Akkoyun, 15 Temmuz'da milletin gösterdiği kararlı duruşun Türkiye'nin geleceği açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Duaların ardından sona eren programa, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Siirt

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Hacı Fethi Serin Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, mevlit okutuldu, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için dua edildi.

Programın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince cami çıkışında vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edildi.

Programa Vali Kemal Kızılkaya, şehit yakınları, gaziler, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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