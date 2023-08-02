Mardin'in Mazıdağı ilçesinde mahkeme kararıyla 6 abonenin borcunu tahsil etmeye giden Dicle Elektrik ekipleri saldırıya uğradı. Şüpheliler, jandarmaların da aralarında yer aldığı görevlilere aldırmadan tarlada yangın çıkardı. Şanlıurfa'da ise elektrik borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerine ait trafoların sökümü sırasında bazı kişiler ekipteki görevlilere saldırdı.

Mardin ve Şanlıurfa'da elektrik dağıtım şirketi personeline saldırı: Görevlilerin bulunduğu tarla yakıldı

MARDİN Mardin'in Mazıdağı ilçesinde mahkeme kararıyla 6 abonenin borcunu tahsil etmeye giden Dicle Elektrik ekipleri saldırıya uğradı. Şüpheliler, jandarmaların da aralarında yer aldığı görevlilere aldırmadan tarlada yangın çıkardı.

Alınan bilgiye göre, Dicle Elektrik, Mardin'de uzun süredir ödenmeyen elektrik borçlarının tahsili için mahkemeye başvurdu. Mahkemeden Mazıdağı ilçesine bağlı Ekinciler ve Karataş Mahallelerindeki 6 trafonun sökülmesi yönünde karar çıktı. Bunun üzerine Mardin İl Müdürlüğü'ndeki avukatlar jandarma tarafından alınan tedbirlerin ardından bu mahallelere gitti. Trafoyu sökecek ekiple birlikte başlatılan çalışmada 2 mahallede toplam 5 trafonun söküm işlemini gerçekleştiren görevliler, 6'ncısı için Ekinciler Mahallesinde 2017 yılından bu yana tarımsal üretim yapmak için kullandığı elektriğin bedelini ödemeyen aboneye ait tarlaya gittiğinde büyük bir şok yaşadı.

Görevliler canlarını zor kurtardı

Güvenlik amacıyla burada bulunan jandarma ile birlikte tarlada çalışma yapan avukat ve sökme ekibi, bir anda kim tarafından çıkarıldığı henüz belirlenemeyen anız yangının ortasında kaldı. Kuru buğday saplarının yakılması sonucu çıkan yangın rüzgar ve sıcağın etkisi ile kısa sürede tüm tarlayı kapladı. Alevler arasında kalan ve büyük panik yaşayan görevliler canlarını zor kurtardı. Olayın ardından jandarma ateşe verilen tarla kapsamında soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'da olaylı trafo sökümü

Bu arada Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekipleri de elektrik borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerine ait trafoları almak üzere Hilvan ilçesine bağlı kırsal Küskünlü Mahallesine gitti.

Mahkeme kararına uygun olarak 6 trafoya el koyan ekipler, bu trafoların enerjisinin kesik olması gerekirken usulsüz biçimde kullanıldığını belirledi.

Ayrıca İ.T. isimli çiftlik sahibine ait trafonun ise ekip gelmeden önce sökülerek gizlice başka yere götürüldüğü belirlendi. Mahkeme kararına ve jandarmanın aldığı tedbirlere rağmen trafoların sökümü sırasında bazı kişiler ekipteki görevlilere saldırdı. Çıkan olaya müdahale eden jandarma 4 kişiyi gözaltına aldı. Dicle Elektrik'in tahsil edilemeyen borçlarla ilgili çalışması devam ediyor.