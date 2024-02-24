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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Öğretmen Akademileri Açılış Programına Katıldı

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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Mardin Öğretmen Akademileri Açılış Programına katıldı. Programda el dokuma, takı tasarımı ve el sanatları atölyeleri ziyaret edildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Mardin Öğretmen Akademileri Açılış Programına katıldı.

Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen program öncesi erbane ekibi gösteri düzenledi. Daha sonra Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirmeden Sorumlu Müdür Yardımcısı Mahmut Akan, Mardin Öğretmen Akademileri hakkında konuşma yaptı.

Açılışın ardından Vali Akkoyun, Mardin Öğretmen Akademileri bünyesinde faaliyet gösteren el dokuma, telkari-takı tasarım, el sanatları ve taş işleme atölyelerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Programa, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Metin Değer ve atölyelerde görev yapan öğretmen ile kursiyerler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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