Mardin Valisi Akkoyun Midyat'ta iftar programına katıldı
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Midyat ilçesinde iftar programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Midyat ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Akkoyun, programa katılan vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etti.

Programda vatandaşlara hitap eden Akkoyun, ramazan ayının toplumsal birlikteliği güçlendiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirterek, aynı sofrayı paylaşmanın kardeşlik bağlarını daha da pekiştirdiğini ifade etti.

Akkoyun, ramazanın paylaşma, dayanışma ve gönül birliği ayı olduğunu dile getirdi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ile Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya birer konuşma yaptı.

Programa, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Midyat 14'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ersin Kemençe, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen, Midyat ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş, şehit aileleri, gaziler, kamu kurum ve kuruluşlar amirleri, sivil toplum kuruluş yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

