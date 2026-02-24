Haberler

Mardin Valiliği'nce Derik'te iftar programı düzenlendi

Güncelleme:
MARDİN'in Derik ilçesinde Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında aynı sofrada buluşuldu.

İftar programı, Kale Mahallesi'nde bulunan Gençlik ve Spor Merkezi kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Programa katılan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, vatandaşlarla bir araya gelerek ramazan aylarını tebrik etti. Programa ayrıca Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Cumhuriyet Başsavcısı Sefa Recep Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, kamu kurumlarının amirleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Ramazan ayının toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini söyledi.

'BİRLİĞİMİZİ VE BERABERLİĞİMİZİ PEKİŞTİRİYORUZ'

Vali Akkoyun, ramazan ayının rahmet, mağfiret ve kurtuluş vesilesi olduğunu belirterek, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise ebedi azaptan kurtuluşu müjdeleyen Ramazan-ı Şerif ile müşerref olmanın huzuru içerisindeyiz. Bugün burada aynı sofranın etrafında bir araya gelerek birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz" dedi.

