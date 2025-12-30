Kar yağışı sonrası beyaza bürünen Mardin dronla görüntülendi

Mardin Valiliği, etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen kentin dronla çekilmiş görüntülerini paylaştı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kentin karla kaplı yapılarının yanı sıra tarihi evler, camiler ve kiliselerin dronla çekilmiş görüntüleri yer alıyor.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

" Mardin'de kar, yalnızca toprağa değil; tarihin, taşın ve hatıraların üzerine de sessizce düşüyor. Beyaz örtüyle bürünen tarihi sokaklar, yüzyılların hikayesini derin bir sükunet içinde hissettiriyor. Taş evlerin duvarlarında, minarelerin siluetinde ve dar geçitlerde yankılanan bu sessizlik, insanın içini ısıtan bir huzura dönüşüyor. Mardin'de kar, geçmişle bugünü aynı anda yaşatan, gönüllere dokunan bir zarafet olarak hafızalara kazınıyor."