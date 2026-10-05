Mardin Ömerli'de köpekten ürken 12 yaşındaki kız çocuğu kaybolduktan sonra bulundu

Mardin Ömerli'de köpekten ürken 12 yaşındaki kız çocuğu kaybolduktan sonra bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Ömerli'de köpekten korkup kaçarken kaybolduğu belirtilen 12 yaşındaki kız çocuğu, ekiplerin araması sonucu bulunarak ailesine teslim edildi. Kırsal Sulakdere Mahallesi'nde dün ailesiyle arazide bulunan çocuk için 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.
Mardin'in Ömerli ilçesinde köpekten kaçarken kaybolduğu belirtilen 12 yaşındaki kız çocuğu bulundu.
Kırsal Sulakdere Mahallesi'nde dün çobanlık yapan ailesiyle arazide bulunan N.Y, gördüğü köpekten korkunca kaçmak istedi.
Bölgeden uzaklaşan N.Y'yi bulamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin arama çalışması sonucu dün gece bulunan çocuk ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA