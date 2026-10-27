Mardin Midyat'ta iki aracın çarpışması can aldı, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

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Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Midyat- İdil kara yolunun kırsal Çayırlı Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 21 HB 218 plakalı otomobil ile 47 AEN 848 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, Fadil T. (55), D.E (28), N.A. (37) ve S.T. (46) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Fadil T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, N.A'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA