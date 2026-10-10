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Mardin Kızıltepe'de otomobil motosikletle çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Mardin Kızıltepe'de otomobil motosikletle çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
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Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Esenli Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan 1 kişi Kızıltepe Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kırsal Esenli Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Y.M.D. (14) ve A.D. (22) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan A.D, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
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