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Mardin Kızıltepe'de nişan töreninde gelin ve damat tarafı birbirine sandalye fırlattı

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Mardin Kızıltepe'de nişan töreninde gelin ve damat tarafı birbirine sandalye fırlattı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde nişan töreninde gelin ve damat tarafı arasında çıkan tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Sandalye fırlatılan ve sokağa taşan kavgada polis bazı kişileri gözaltına aldı, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde nişan töreni sırasında gelin ve damat tarafı arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir davet evinde meydana geldi. Salonda yapılan nişan töreninde, gelin ve damat tarafı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Taraflardan bazıları da birbirine sandalye fırlattı. Salonda başlayan kavga, sokakta da devam etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sona ererken, olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı.

Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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