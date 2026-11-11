Mardin Kızıltepe'de midibüs refüje çıktı, midibüsteki 2 tekstil işçisi yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, motosiklete çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı midibüs refüje çıktı. 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi Galericiler Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşağa girip duran motosiklete çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı midibüs refüje çıktı. Kazada midibüsteki 25 tekstil işçisinden 2'si yaralandı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi ise kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kavşağa çıkan motosikletin durduğu, midibüs sürücüsünün ise ani frenle birlikte manevra yaptıktan sonra refüje çıktığı anlar yer aldı. Olayın ardından motosikletten inen bir kişinin yaya olarak, diğer kişinin ise motosikletle kaçtığı görüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı