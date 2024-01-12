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Mardin İtfaiye Daire Başkanlığı 2023 yılında 6 bin 539 olaya müdahale etti

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Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, geçen yıl 6 bin 539 olaya müdahale etti. Ekipler, yangın, trafik kazası, kurtarma, su baskını gibi olaylara başarıyla müdahale etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merkez ve ilçelerinde geçen yıl 6 bin 539 olaya müdahale etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler 7/24 esasına bağlı gece gündüz demeden deprem, kaza, Su Baskını, yangın ve kurtarma gibi ferdi ve toplumsal olaylarda hiçbir zaman vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Filosunda 18 arazöz, 4 kurtarma, 10 merdivenli, 3 su ikmal, ilk müdahale ve 3 hizmet araç olmak üzere 39 araçla 9 ilçede, 273 personel ile hizmet veren İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangın, trafik kazası, kurtarma, su baskını ve diğer olaylara olmak üzere 2023 yılında 6 bin 539 olaya müdahale ederek başarı sağladı.

Bu kapsamda son bir ay içerisinde Mardin'de 111 yangına müdahale edildi.

Ayrıca, geçen ay 11 eğitim semineri ve tatbikat düzenlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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