Mardin'in Savur İlçesine Yeni Kaymakam Atandı

Mardin'in Savur İlçesine Yeni Kaymakam Atandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Savur ilçesine atanan Kaymakam Enes Emircan Buyuran, göreve başladı. Buyuran, kamu kurum temsilcileri tarafından karşılanarak Kaymakamlık personelleriyle toplantı yaptı ve ilçeye hizmet etmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Mardin'in Savur ilçesine atanan Kaymakam Enes Emircan Buyuran, göreve başladı.

İlçeye gelen Buyuran, Kaymakamlık önünde kamu kurum temsilcileri tarafından karşılandı.

Daha sonra Kaymakamlık personelleriyle görüşen Buyuran, kamu kurum müdürleriyle toplantı yaptı.

İlçeye hizmet edecek olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Buyuran, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla çalışacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Kavak - Güncel
Konserden servet kazananlar açıklandı! Hadise listede adeta çakıldı

Konser zengini sanatçılar açıklandı! Hadise'ye soğuk duş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rüzgar yangını büyüttü! Ünlü ismin işletmesi kül oldu

Rüzgar yangını büyüttü! Ünlü ismin işletmesi kül oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.