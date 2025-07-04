Mardin'in Savur İlçesine Yeni Kaymakam Atandı

Mardin'in Savur ilçesine atanan Kaymakam Enes Emircan Buyuran, göreve başladı.

İlçeye gelen Buyuran, Kaymakamlık önünde kamu kurum temsilcileri tarafından karşılandı.

Daha sonra Kaymakamlık personelleriyle görüşen Buyuran, kamu kurum müdürleriyle toplantı yaptı.

İlçeye hizmet edecek olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Buyuran, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla çalışacaklarını bildirdi.