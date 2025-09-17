Mardin'in Savur İlçesinde İlköğretim Haftası Töreni
Savur ilçesinde İlköğretim Haftası nedeniyle düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Törene kaymakam, belediye başkanı, eğitimciler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Mardin'in Savur ilçesinde "İlköğretim Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.
İlçe meydanında gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Başkavak İlkokulu bahçesinde devam eden tören de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Şiirlerin okunduğu törende, gösteriler yapıldı.
Törene, Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Avni Şengül, öğretmen, öğrenciler ve veliler katıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Kavak - Güncel