Mardin gündem haberleri... Mardin Valiliği, İlkay Akkaya Konserini İptal Etti

Mardin gündem haberi: Mardin Valiliği, İlkay Akkaya’nın kentte vereceği konseri iptal etti. Mardin konserinin iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyuran Akkaya, “Yasaklamalara biri daha eklendi ve belli ki çoğalacak. 34 yıl boyunca yüzlerce kez yaşadım bunu. Bulunduğum her sahnede yalnızca eşitliğin, adaletin, sevginin ve özgürlüğün şarkılarını söyledim. Bu duyguyu mümkün olan en geniş alana taşımaya çalıştım. Bundan sonra da böyle olacak. Bu benim yolum ve asla vazgeçmeyeceğim” dedi.

Mardin Valiliği, İlkay Akkaya'nın kentte vereceği konseri iptal etti. Mardin konserinin iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyuran Akkaya, "Yasaklamalara biri daha eklendi ve belli ki çoğalacak. 34 yıl boyunca yüzlerce kez yaşadım bunu. Bulunduğum her sahnede yalnızca eşitliğin, adaletin, sevginin ve özgürlüğün şarkılarını söyledim. Bu duyguyu mümkün olan en geniş alana taşımaya çalıştım. Bundan sonra da böyle olacak. Bu benim yolum ve asla vazgeçmeyeceğim" dedi.

İlkay Akkaya'nın 24 Eylül 2022 tarihinde Mardin Kamor Millet Bahçesi Amfi Tiyatro'da vereceği konser, "sanatçı ekibinde yer alan bazı şahısların PKK/KCK terör örgütü elebaşını övücü mahiyette faaliyetler gösterdiği" gerekçesiyle Mardin Valiliği tarafından iptal edildi. İlkay Akkaya, Mardin konserinin iptal edildiğini bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. Akkaya'nın paylaşımı şöyle:

"Yasaklamalara biri daha eklendi ve belli ki çoğalacak. 34 yıl boyunca yüzlerce kez yaşadım bunu. Bulunduğum her sahnede yalnızca eşitliğin, adaletin, sevginin ve özgürlüğün şarkılarını söyledim. Bu duyguyu mümkün olan en geniş alana taşımaya çalıştım. Bundan sonra da böyle olacak. Bu benim yolum ve asla vazgeçmeyeceğim."

Kentte düzenlenecek İlkay Akkaya konserinin uygun görülmediğini bildiren ve Mardin Valisi Yardımcısı Abdullah Demirdağ'ın imzasını taşıyan yazıda ise şunlar kaydedildi:

"Sanatçı ekibinde yer alan bazı şahısların PKK/KCK terör örgütü elebaşını övücü mahiyette faaliyetler gösterdiği, ulusal basın yayın organlarında yapılan araştırmalar neticesinde tespit edildiğinden, bahse konu konser etkinliğinin yapılması Valiliğimizce uygun görülmemiştir."