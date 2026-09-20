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Mardin Derik'te kaybolan 13 yaşındaki çocuk için dron ve köpeklerle arama başlatıldı

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Mardin Derik'te kaybolan 13 yaşındaki çocuk için dron ve köpeklerle arama başlatıldı
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Mardin Derik'e bağlı Kırsal Konuk Mahallesi'nde 13 yaşındaki çocuk, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve Mardin İHH Arama Kurtarma ekipleri dron ve köpek desteğiyle arama başlattı.

Mardin'in Derik ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki Selahaddin Karayel için ekipler arama çalışması başlattı.

Kırsal Konuk Mahallesi'ndeki evinden dün öğle saatlerinde ayrılan 13 yaşındaki Selahaddin Karayel'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Mardin İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dron ve köpeklerin de desteğiyle Karayel'in bulunması için mahalle kırsalında çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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