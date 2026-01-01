Haberler

Mardin'de yolda kalan sürücü ve yolculara ikramda bulunuldu

Mardin'de yolda kalan sürücü ve yolculara ikramda bulunuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücü ve yolculara Türk Kızılay Mardin Şubesi tarafından sıcak ikramlar yapıldı. Ekipler, süt, kek, meyve suyu ve su dağıtarak soğuktan korunmalarını sağladı.

Mardin'de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücü ve yolculara ikramlarda bulunuldu.

Türk Kızılay Mardin Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Türk Kızılay Mardin Şubesi ekipleri ve gönüllüleri, Türkmen, Akres, Hop Geçidi ile Yenişehir ve Kabala bölgelerinde mahsur kalan sürücülere ve yolculara süt, kek, meyve suyu ve su ikramında bulundu.

Ekipler, ayrıca bere ve eldiven dağıtarak soğuktan korunmalarını sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Mardin Şube Başkanı Melik Şahin, zorlu kış şartlarında vatandaşları yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.

Gönüllüler ile soğuk havada mahsur kalan vatandaşlara küçük de olsa bir sıcaklık sunabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çalışmalarımız sayesinde vatandaşlarla aramızda aynı zamanda insanlık ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren bir köprü de kuruyoruz. Emeği geçen hayırseverlerimize, gönüllülerimize ve ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Yolda kalanlar ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Van'da 2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan bir kişi kurtarıldı, 22 ev boşaltıldı

2 mahalleye çığ düştü! 1 kişi kar altında kaldı, 22 ev boşaltıldı
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Okan Buruk, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı

Yılın ilk gününde soluğu Galata Köprüsü'nde aldı
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
45 yaşındaki Ronaldinho'dan hayranlarını büyüleyen performans

Tanıyabildiniz mi? 45 yaşında yaptıklarıyla büyüledi