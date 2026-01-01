Mardin'de yolda kalan sürücü ve yolculara ikramda bulunuldu

Mardin'de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücü ve yolculara ikramlarda bulunuldu.

Türk Kızılay Mardin Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Türk Kızılay Mardin Şubesi ekipleri ve gönüllüleri, Türkmen, Akres, Hop Geçidi ile Yenişehir ve Kabala bölgelerinde mahsur kalan sürücülere ve yolculara süt, kek, meyve suyu ve su ikramında bulundu.

Ekipler, ayrıca bere ve eldiven dağıtarak soğuktan korunmalarını sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Mardin Şube Başkanı Melik Şahin, zorlu kış şartlarında vatandaşları yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.

Gönüllüler ile soğuk havada mahsur kalan vatandaşlara küçük de olsa bir sıcaklık sunabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çalışmalarımız sayesinde vatandaşlarla aramızda aynı zamanda insanlık ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren bir köprü de kuruyoruz. Emeği geçen hayırseverlerimize, gönüllülerimize ve ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Yolda kalanlar ekiplere teşekkür etti.