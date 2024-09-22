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Mardin'de yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti

Mardin'de yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 35 yaşındaki Şükriye Kutlu hayatını kaybetti. Olay, kırsaldan evine dönerken meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Doğuş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede oturan Şükriye Kutlu'ya, kırsaldan evine dönerken yıldırım isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin'de yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti

HASTENEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kutlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kutlu'nun cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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