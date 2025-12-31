Mardin'de yılbaşı için otellerdeki rezervasyon oranı yüzde 90'ı aştı

Tarihi yapıları ve kültürel değerleriyle turist çeken Mardin'de turistlere yönelik yılbaşı hazırlıkları tamamlandı.

"Medeniyetler şehri" olarak nitelendirilen, cami, kilise, manastır, medrese gibi tarihi ve turistik mekanlarıyla göz dolduran kadim kentte otellerde yılbaşı için doluluk yüzde 90'ı aştı.

Zengin tarihi dokusuyla turizmin gözde illeri arasında bulunan kentte Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, turizm sektörü ve esnaf, yılbaşında yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı.

Yılbaşını Mardin'de geçirmeyi tercih eden ziyaretçiler, tarihi sokak ve caddelerde yürüme, "Gündüzü seyranlık, gecesi gerdanlık" olarak nitelendirilen manzarayı izleme, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi, Deyrulzafaran Manastırı ile Dara Antik Kenti gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekanı görme fırsatı bulacak.

"İnşallah bu yoğunluk devam eder"

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AA muhabirine, birçok medeniyetin izlerini bünyesinde barındıran tarihi şehrin ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk yaşattığını söyledi.

Misafirlerin burada, tarihi yapıları, konakları, ibadethaneleri görmenin yanı sıra kentin gastronomisini, kültürünü ve Mardinlilerin misafirperverliğini de yakından tanıma fırsatı yakaladığını ifade eden Akkoyun, "Sokaklarda yürüdüğünüz zaman tarih boyunca bu bölgede yaşayan medeniyetler gözlerinizin önünden film şeridi gibi geçer, bu hissi alırsınız. Gelen misafirlerimiz için kentte tarih ve kültürel mekanları ziyaret etmeleri, gastronomi deneyimi yaşamaları ve misafirperverliği görmeleri açısından büyük bir fırsat olacağını düşünüyorum." dedi.

Akkoyun, tarihi kentte her bayram ve tatil gibi özel günlerde doluluğun neredeyse yüzde 100'e ulaştığını dile getirerek, bu kapsamda yılbaşı için de birçok alanda hazırlık yaptıklarını, başta trafik olmak üzere asayiş, güvenlik, temizlik, gıda güvenliği ve hijyen gibi konularda kontrol ve tedbirler aldıklarını kaydetti.

Kente gelen misafirlerin huzurlu ve konforlu zaman geçirmesini amaçladıklarını anlatan Akkoyun, şöyle konuştu:

"2025 yılı şehrimiz için birçok alanda başarılarla dolu bir yıl oldu. Son yıllarda rezervasyonlarda tatil dönemi gelmeden doluluk yaşanıyor. Bu önemli ve güzel bir şey. Yılbaşı için de yine yoğunluk yaşanıyor. İnşallah bu yoğunluk devam eder. Burada bulunan konaklama tesislerimizin dolu olmasından, hizmet sektöründeki hemşehrilerimizin yoğun iş yapmalarından dolayı bizler de onların işini kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Yılbaşının da huzurlu ve güzel geçmesi noktasında gayret ediyoruz. Şimdiden herkesin yeni yılını kutluyoruz, 2026 yılının tüm vatandaşlarımıza ve İslam dünyasına barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyoruz."

"Yılbaşı, çok yoğun bir sezon geçireceğimizi gösteriyor"

Turizm ve seyahat acentesi yetkilisi İsmail Sincar da kış dönemi olmasına rağmen çok güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Kültürel ve tarihi değerleriyle çok zengin bir şehir olan Mardin'in yılın her döneminde yoğun ilgi gördüğünü, özel günlerde ise doluluğun yüzde 100'e ulaştığını belirten Sincar, "Hem yazı hem kışıyla hem gecesi hem gündüzüyle gezilmeye değer bir şehir. Yılbaşı yoğunluğu da beklentilerin üzerinde. Yılbaşı, çok yoğun bir sezon geçireceğimizi gösteriyor. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Acentalar olarak hem personel hem araç hazırlığımız tamam." diye konuştu.

"Misafirlerimizi ağırlamaya hazırız"

Deyrulzafaran Manastırı Ziyaretçi Karşılama Tesisi Müdürü Amanüel Budak, kış sezonuna rağmen Mardin'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını belirtti.

Yılbaşı için de erkenden rezervasyonların yapıldığını gözlemlediklerini anlatan Budak, şunları söyledi:

"Daha önce hiç görmediğimiz yoğunluğu son birkaç yıldır görüyoruz. Mardin yeni yıla hazır, gelecek misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Kentte hem otellerde hem de restoranlarda rezervasyonlar üst seviyelerde. İnsanlar Mardin'e gelip eğlenceyi, güzel aktiviteleri yaşıyor."

Tarihi Kasımiye Medresesi'nde gönüllü rehberlik yapan Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Rehberlik Bölümü tezli yüksek lisans öğrencisi Aysun Korkutan, kentin yılın her dönemi ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Yılbaşının da yoğun geçeceğini dile getiren Korkutan, "Çok fazla talep var. Yılbaşında da bu güzel kente misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.

Kentte yöresel ürün satan esnaf Özcan Çeçen de son yıllarda yaşanan yoğunluktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Çeçen, kış aylarının dahi hareketli geçtiğini, yılbaşı için de hazırlıklar yaptıklarını belirterek, "Elimizden geldiğince misafirlerimizin buradan memnun ayrılmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.