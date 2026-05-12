Mardin'de cami ve külliye için protokol imzalandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde hayırsever iş insanı Aziz Akbalık tarafından yaptırılacak olan 1500 kişilik cami, Kur'an kursu, taziye evi ve lojman da içeren külliye projesi için protokol imzalandı. Vali Tuncay Akkoyun, projenin Mardin'e önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un katılımıyla gerçekleştirilen imza törende, hayırsever iş insanı Aziz Akbalık tarafından yaptırılacak proje kamuoyuyla paylaşıldı.

İlçenin Yalım Mahallesi Zaferkent Sitesi yanında inşa edilecek külliye projesi kapsamında 1500 kişilik cami, Kur'an kursu, taziye evi ve lojman yer alıyor.

Vali Tuncay Akkoyun, Mardin'e kazandırılacak cami ve külliye projesinin önemli bir hayır hizmeti olduğunu belirterek hayırsever Aziz Akbalık ve ailesine teşekkür etti.

Düzenlenen törende İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen ile hayırsever iş insanı Aziz Akbalık da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
Yorumlar (3)

Esin Seren Doğan:

yine erkekler için mi bu proje? kadınlar neden her zaman dışlanıyor böyle hizmetlerden. kur'an kursu falan da varsa orada kız öğrenciler için ayrı mı olacak. her şey erkek merkezli yapılıyo hep.

Ezel Yavuz:

alhamdulillah böyle hayır işlerinin artması gerek, mardin'e çok yakışacak inşaallah tamamlanır diye dua ediyorum.

İdris Güler:

mardin'e böyle güzel bir yapı kazandırılması sevindirici gerçekten. cumhuriyet döneminden beri eğitim ve kültür merkezleri inşa etmeye devam ediyoruz, bu da o geleneğin devamı. hayırsever iş insanına çok teşekkür etmek lazım böyle faydalı işler yapması için.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

