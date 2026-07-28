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Mardin'deki yangında ağır yaralanan Hüseyin Kuzu 7 ay sonra hayatını kaybetti

Mardin'deki yangında ağır yaralanan Hüseyin Kuzu 7 ay sonra hayatını kaybetti
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Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Akyazı Mahallesi'nde 2 Şubat'ta çıkan yangında Hamit Kuzu ve eşi Azize Kuzu hayatını kaybetmiş, yangında ağır yaralanan Hamit Kuzu'nun kardeşi Hüseyin Kuzu ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Yaklaşık 7 aydır yoğun bakımda olan Hüseyin Kuzu, tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde geçen 2 Şubat'ta Hamit Kuzu (72) ile eşi Azize Kuzu'nun (70) öldüğü yangında ağır yaralanan Hüseyin Kuzu (60) da tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 7 ay sonra hayatını kaybetti.

Yangın, geçen 2 Şubat'ta Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Akyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde dumandan etkilenen Hamit Kuzu ve eşi Azize Kuzu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen Hamit Kuzu'nun kardeşi Hüseyin Kuzu ile oğlu A.K. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan yapılan müdahalenin ardından A.K. Diyarbakır'a, Hüseyin Kuzu ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yangında hayatını kaybeden Hamit ve eşi Azize Kuzu'nun cenazeleri de Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Akyazı Mahallesi mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 2 Şubat'tan bu yana tedavi gören Hüseyin Kuzu, tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Kuzu'nun cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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