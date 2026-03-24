Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Mardin'in Dargeçit ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç Midyat-Dargeçit kara yolunun Sümer Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Selahattin Erol