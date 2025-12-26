Mardin'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan motosiklet sürücüsü yakalandı
Kızıltepe'de makas atarak trafik güvenliğini ihlal eden motosiklet sürücüsüne idari para cezası kesildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan motosiklet sürücüsüne idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü S.G. yakalandı.
"2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu" uyarınca idari para cezası uygulanan sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.
Paylaşımda, "Gereği yapıldı. Trafiğin akışını tehlikeye atan, makas atarak can güvenliğimizi hiçe sayan sürücüleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Unutmayalım, trafik herkesin ortak yaşam alanıdır." ifadelerine yer verildi.