Haberler

Mardin'de terör örgütü PKK tarafından katledilen 21 kişi için anma töreni düzenlendi

Mardin'de terör örgütü PKK tarafından katledilen 21 kişi için anma töreni düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Savur ilçesinde 32 yıl önce terör örgütü PKK tarafından katledilen 21 kişi kabirleri başında anıldı.

Mardin'in Savur ilçesinde 32 yıl önce terör örgütü PKK tarafından katledilen 21 kişi kabirleri başında anıldı.

Terör örgütü PKK tarafından kırsal Ormancık ve Akyürek mahallelerinde 21 Ocak 1994'te düzenlenen saldırılarda şehit düşen 21 kişinin defnedildiği Ormancık'taki mezarlıkta tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulan törende, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Törene katılan Kaymakam Enes Emircan Buyuran ve Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Hamidi, yaptığı açıklamada, en önemli görevlerinden birinin şehitlerin hatıralarını yaşatmak ve acılarını paylaşmak olduğunu belirterek, "Onların aziz hatıraları, vatanımıza olan bağlılığımızı her zaman diri tutacaktır." ifadesini kullandı.

Katılımcılar, törenin ardından Akyürek Mahallesi Taziyeevi'nde şehitlerin hayrına verilen yemek programına katıldı.

Törende, şehit yakınları ve vatandaşlar da yer aldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır

Karakozak'tan beklenen video geldi
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Savaş hazırlığı gibi! ABD savaş uçakları indi, savaş gemisi yola çıktı

ABD'den savaş hazırlığı! Uçaklar indi, savaş gemisi yola çıktı
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Belediyeyi akraba çiftliğine çeviren biri daha!
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu