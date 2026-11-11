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Mardin'de Tenzile Erdoğan Hatıra Ormanı oluşturuldu

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Mardin'de Tenzile Erdoğan Hatıra Ormanı oluşturuldu
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Mardin'in Midyat ilçesinde oluşturulan Tenzile Erdoğan Hatıra Ormanı'nda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Mardin'in Midyat ilçesinde oluşturulan Tenzile Erdoğan Hatıra Ormanı'nda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Midyat Kaymakamlığı, Midyat Belediyesi ve Midyat Orman İşletme Şefliği işbirliğinde kırsal Söğütlü Mahallesi'nde, Tenzile Erdoğan Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla hatıra ormanında düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Kaymakam Mehmet Kaya, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün sadece fidan dikmekten ibaret bir gün olmadığını, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma sorumluluğunu da taşıdığını söyledi.

Belediyeye tahsis edilen alanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merhume annesi Tenzile Erdoğan'ın hatırasını yaşatmak amacıyla hatıra ormanı oluşturulduğunu belirten Kaya, hatıra ormanının Midyat'a nefes olacak, ilçenin doğal güzelliğine katkı sunacak ve gelecek nesillere yeşil bir miras bırakacak önemli bir yaşam alanına dönüşmesini temenni etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yavuz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen Milli Ağaçlandırma Seferberliği'ne belediye olarak destek verdiklerini dile getirdi.

Bu yılı Midyat'ta "Ağaçlandırma Yılı" ilan ettiklerini ifade eden Yavuz, ilçenin daha yeşil bir geleceğe kavuşması için önemli bir hedef belirlediklerini kaydetti.

Orman İşletme Şefi Ümit Damar da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından İlçe Müftülüğünde görevli vaiz Mehmet Faruk Kaplan tarafından yapılan duanın ardından kurban kesildi.

Daha sonra katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.

Programda, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay Anıl Karaca, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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