Mardin'de TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması üçüncü gününde müsabakalarla sürüyor

Mardin'de TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması'na katılan üniversite öğrencileri, tasarladıkları araçlarla zorlu parkurda en iyi sonucu almak için mücadele ediyor.

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında, ASELSAN yürütücülüğünde ve Valilik himayelerinde, Artuklu Fuar Alanı'nda önceki gün başlayan organizasyon, ülkenin farklı bölgelerinden gelen 410 öğrenciden oluşan 30 finalist takımın katıldığı müsabakalarla sürüyor.

Yarışmanın üçüncü gününde gençler, hazırlıkların ardından tasarladıkları araçlarla zorlu parkuru en kısa sürede tamamlayarak yüksek puanı almak için mücadele etti.

Yarışmaya katılan gençlerden Bursa Teknik Üniversitesi öğrencisi Firdevs Karaduman, gazetecilere, takım olarak yarışmaya geçen yıl da katıldıklarını ve üçüncü olduklarını belirtti.

Bugün manuel olarak yarıştıklarını ve parkuru başarılı şekilde tamamladıklarını ifade eden Karaduman, "Parkur normalde zorlayıcıydı ancak aracımız çok iyi hazırlandığı için gayet kolay bir şekilde tamamladık. Sadece atış parkurunu tamamlayamadık. Onun dışında her şey gayet iyi geçti ve çok mutluyuz. Bu yıl derece almak için buradayız. Manuel etabı başarıyla tamamladık. Şimdi otonom etabı bekliyoruz." dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi Hakan Özdil ise ilk kez katıldıkları yarışmada finale kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Takım arkadaşlarıyla aracı hazırlarken zorlu ve yoğun bir süreçten geçtiklerini anlatan Özdil, "Ekibimle uykusuz geceler geçirdik ancak bunun karşılığını aldığımızı düşünüyoruz. Sonuç olarak buradayız ve diğer takımlarla mücadele ediyoruz. Manuel koşumuz beklediğimizden çok daha güzel geçti. Bu nedenle çok mutluyuz. Şu anda da otonom koşular başlayacak, onlara hazırlanıyoruz. İnşallah bu da iyi geçecektir." diye konuştu.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencisi Betül Meva Ayhan da yarışmada beklediklerinin üzerinde bir performans sergilediklerini belirterek, "Parkuru çok hızlı tamamladık. Çok heyecanlı geçti. İki senedir bunun için hazırlanıyoruz. Harcadığımız her saniyeye değdi." dedi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğrencisi Yunus Emre Özçelik ise geliştirdikleri insansız kara aracıyla manuel turu eksiksiz ve başarıyla tamamladıklarını, hızlanma turunda da iyi bir sonuç elde ettiklerini belirterek, yarışmanın eğlenceli ve öğretici geçtiğini ifade etti.

Müsabakaları izlemeye gelen Mardinli lise öğrencisi Meryem Ezgi de yarışmaların çok eğlenceli ve heyecanlı geçtiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Mühendis olmak istiyorum. Böyle bir ortamı deneyimlemek benim için çok güzel oldu. İleride insansız araçlar alanında çalışmalar yapmak ve benzer yarışmalara katılmak istiyorum."

Yarışmada yarın müsabakaların ardından kapanış töreni yapılacak.

Kaynak: AA