Sokakta kadın ve çocukları darbeden şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, sokakta yürüyen kadın ve çocukları darp etti. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, şüpheli gözaltına alındı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, sokakta gördüğü kadın ve çocukları darbetti. O anlar kameraya yansırken, psikolojik sorunları olduğu belirtilen şüpheli gözaltına aldı.

Olay, dün öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişi, önce kucağında bebek ile sokakta yürüyen kadına saldırdı. Yere düşen kadın, bebeğine zarar gelmesin diye sıkıca sarılırken, şüpheli kadına yumruk attı. Ardından şüpheli, evinin önünde oyun oynayan kız çocuğuna yöneldi. Şüpheliyi gören kız çocuğu evine doğru koşmaya çalıştı. Ancak şüpheli kız çocuğunun başına yumruk attı. Yumruğun şiddetiyle kız çocuğu içeri doğru fırladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Mahalleli tarafından yakalanan saldırgan, polis ekiplerine teslim edildi.

Şüphelinin işlemleri sürüyor.

