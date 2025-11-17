Haberler

Mardin'de Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

Mardin'de Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Mardin'in Dargeçit ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki İbrahim Dilek, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Dilek (18), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece, kırsal Kılavuz Mahallesi yolunda meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Dilek'in yolu, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kesildi. Yaşanan tartışmanın ardından Dilek'e tabancayla ateş açıldı. Dilek, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dilek'in cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

