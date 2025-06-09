Mardin'de Saman Yüklü TIR Alev Alarak Yandı

Mardin'de Saman Yüklü TIR Alev Alarak Yandı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki bir saman yüklü TIR, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki saman yüklü TIR, alev alarak yandı.

Yangın, akşam saatlerinde Mardin-Diyarbakır kara yolu Sultanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Şoförünün ismi ve plakası belirlenemeyen TIR'ın saman yüklü dorsesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden şoförü, TIR'ın kupa kısmını dorseden ayırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN-Seyfettin EKEN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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