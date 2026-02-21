Haberler

Mardin'de "Ramazan Sokağı" vatandaşları ağırlamaya başladı

Mardin'de 'Ramazan Sokağı' vatandaşları ağırlamaya başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de ramazan ayının manevi atmosferini yansıtmak amacıyla kurulan 'Ramazan Sokağı', çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklerle kapılarını açtı. Etkinlikte çocuklar için eğlenceli aktiviteler yer alıyor.

Mardin'de ramazan ayının manevi atmosferini kültürel ve sosyal etkinliklerle buluşturmak için hazırlanan "Ramazan Sokağı" kapılarını açtı.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesince Artuklu Fuar Alanı'nda "Ramazan Sokağı" kuruldu. Etkinliğin ilk gününde Masal Ağacı Tiyatrosu, Survivor Çocuk Parkuru, geleneksel Hacivat-Karagöz gösterileri, çocuk müzikalleri ve eğlenceli aktiviteler düzenlendi.

Vatandaşlar farklı lezzetlerin sunulduğu stantları gezerken, çocuklar da etkinlik alanlarında eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinliğe katılan Mahsum Çetin, AA muhabirine, büyükler olarak ramazanın manevi atmosferini yaşadıklarını, çocukların ise etkinliklerle farklı bir atmosfer yaşadığını dile getirdi.

Çetin, "Bu etkinliklerin olması bizi çocukluğumuza götürdü. İnşallah çocuklarımız da büyüdüğünde bu anıları hatırlar." dedi.

Çocuklardan Meryem Gönüler de ramazan ayı geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok güzel etkinlikler var. Burada çok güzel eğleniyoruz." diye konuştu.

Ravza Gökdemir ise ramazanda ailece iftarı yaptıktan sonra sokağa geldiklerini, şimdi de eğlendiklerini anlattı.

21 Şubat-8 Mart'ta her akşam 19.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak sokak, çocuklara ve ailelere yönelik çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum

Trump'tan küresel ticareti yerle bir edecek karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Mart ayında hesaplara yatıyor, tam 81 milyar lira
Bakırhan'ın, 'Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin' sözlerine Destici'den sert tepki

Erdoğan'a yaptığı çağrıya yanıt çok sert: Nush ile uslanmayana...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak

Öldü ama insanoğluna hizmet etmeye devam edecek
Bir maçla 92 milyon dolar kazanmıştı! Aylardır pipetle beslenen Jake Paul'ün başı dertten kurtulmuyor

Aylardır pipetle beslenen Jake Paul'ün başı dertten kurtulmuyor
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı

Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı

Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak

Öldü ama insanoğluna hizmet etmeye devam edecek
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri

Ramazan programları için önerisi ortalığı karıştıracak
Ozan Kabak daha ne yapsın? Attığı gol fayda etmedi

Ozan Kabak daha ne yapsın?