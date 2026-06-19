Mardin'de PKK'nın 39 Yıl Önceki Katliamında Şehit Olan 30 Kişi Anıldı

MARDİN'in Ömerli ilçesine bağlı kırsal Pınarcık Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerin 20 Haziran 1987'de düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 16'sı çocuk, 6'sı kadın 30 kişi, düzenlenen törenle anıldı.

Ömerli ilçesine bağlı kırsal Pınarcık Mahallesi'nde, PKK'lı teröristlerin 20 Haziran 1987'de düzenlediği silahlı saldırıda yaşamını yitiren 16'sı çocuk, 6'sı kadın 30 kişi için anma programı düzenlendi. Pınarcık Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen törene; Kaymakam Furkan Çakır, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, İlçe Emniyet Amiri Şükrü Basman, İlçe Jandarma Komutanı Hasan İper, İlçe Müftüsü Abdurrahman Harmankaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Müftü Harmankaya'nın yaptığı duayla sona erdi. Kaymakam Çakır ve ilçe protokolü, şehitlerin mezarlarına gül bırakarak dua etti.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE İNŞALLAH BU TÜR ACILAR ARTIK YAŞANMAYACAK'

İlçe Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek, "39 yıl önce tarihin gördüğü en vahşi katliamların yaşandığı şehitlik mekanındayız. 30 vatandaşımız vatanı, bayrağı, mukaddesatı için canını verdi. Rabb'im mekanlarını cennet etsin. Şükranla, minnetle anıyoruz onları. Terörsüz Türkiye gündemiyle inşallah bu tür acılar artık yaşanmayacak. Türkiye'miz artık kardeşlik ortamında, daha huzurlu, geleceğe daha güvenle bakan bir sürece girmiş olacağız. Rabb'im mekanlarını cennet etsin" dedi.

'HUZURUN GELMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ'

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir de şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Temennimiz odur ki, Terörsüz Türkiye sürecinde bir daha böyle şeylerin yaşanmamasıdır. Türkiye'de, Güneydoğu'da, bölgemize huzurun gelmesini temenni ediyoruz. Biliyorsunuz, yıllardır terör örgütleri bu tür katliamları yapmış bizim bölgelerimizde. Biz bunları tasvip etmiyoruz tabii. Terör örgütlerinin bir an önce silahlarını bırakıp, bu Terörsüz Türkiye sürecine silahlarını bırakıp teslim olmalarını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm siyasi partilerin, tüm STK'ların iradelerini ortaya koyup, Terörsüz Türkiye sürecine destek olmaları lazım. 39 yıldır acıları dinmedi. Bugün, burada aileleriyle beraber bir araya geldik. Aileleriyle beraber aynı acıyı paylaştık. Temennimiz bir daha böyle acılar yaşanmamasıdır" diye konuştu.

'ACILARI HALA TAZE'

Saldırıda eşi, 5 çocuğu, 2 kardeşi ve yengesiyle yeğenlerini kaybeden emekli köy korucusu Şeyhmus Yavuz (86), 20 Haziran 1987 akşamı teröristlerin 3 koldan köye saldırdığını belirterek, "O gün çoluk çocuk demeden vurdular. 39 yıl geçti ama acıları hala tazedir. Evim burada, başımı çıkarıyorum. Gözümün önündedir, unutmuyorum. Küçükken yediği bir tokadı bile ölünceye kadar unutmuyor insan, nasıl unutabiliriz ki? Allah şehitlerimize rahmet etsin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı