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Mardin'de otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 1 yaralı

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Mardin'de otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 1 yaralı

MARDİN'de, kavşakta meydana gelen kazada TIR'ın altına giren otomobildeki Hasan Apaki (66) ile Hatice Apaki (62) öldü, Mehtap Apaki (32) yaralandı.

MARDİN'de, kavşakta meydana gelen kazada TIR'ın altına giren otomobildeki Hasan Apaki (66) ile Hatice Apaki (62) öldü, Mehtap Apaki (32) yaralandı. TIR sürücüsü Cemil Gerdanoğlu (47) gözaltına alındı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, uluslararası İpekyolu üzerinde Artuklu-Nusaybin- Kızıltepe üç yol kavşağında meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen Hasan Apaki idaresindeki 44 ADG 920 plakalı otomobil, Cemil Gerdanoğlu yönetimindeki 33 ADE 910 plakalı TIR'ın altına girdi. Hurdaya dönen otomobildeki Hasan Apaki ile Hatice Apaki, olay yerinde hayatlarını kaybetti, Mehtap Apaki ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cenazeler ve yaralı Mehtap Apaki, ekipler tarafından otomobilden çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Mehtap Apaki, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan ve Hatice Apaki'nin cenazeleri, otopsi için morga götürüldü. Gözaltına alınan TIR sürücü Cemil Gerdanoğlu'nun jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kızıltepe İpekyolu Güncel Haberler

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