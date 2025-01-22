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Mardin'de Okul Bölgelerinde Trafik Güvenliği Artırılıyor

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul bölgelerinde yaya geçidi çizgilerini yenileyip trafik uyarı levhaları ekledi. Bu çalışma, sürücülerin ve yayaların trafik kurallarına uyumunu artırmayı hedefliyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesince okul bölgelerinde yaya geçidi çizgileri yenilendi, trafik uyarı levhaları yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul bölgelerinde başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yaya geçidi çizgileri yenilendi, eksik trafik uyarı levhaları tamamlandı.

Çalışmayla sürücü ve yayaların trafik kurallarına uymalarının artırılması hedefleniyor.

Öte yandan, vatandaşların talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelerde de yeni düzenlemeler yapılıyor.

Kaynak: AA / Osman Öksüz - Güncel
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